Лукашенко раскрыл, какой вопрос нельзя забывать во время конфликта с Ираном

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат Государства Палестина Камаль Ал-шахра. Подробности приводит БелТА.
По словам главы республики, внимание всего мира сейчас приковано к ситуации на Ближнем Востоке и Персидском заливе.
— Занимаясь поиском урегулирования конфликта вокруг Ирана, важно не забывать палестинский вопрос, — заявил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание на дружественный диалог, поддерживаемый на протяжении многих лет Беларусью и Палестиной.
— Мы с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, в том числе детей, — подчеркнул глава государства.
Лукашенко заявил о необходимости добиться полного прекращения насилия, а также расширить возможности для доставки гуманитарной помощи в указанный регион.
