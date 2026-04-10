В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

На территории Пензенской области введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
По словам губернатора, в целях безопасности граждан также введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Ночью 10 апреля в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
Минобороны сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили 151 БПЛА над регионами России.
