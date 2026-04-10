Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

На территории Пензенской области введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Источник: РБК

На территории Пензенской области введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в целях безопасности граждан также введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Ночью 10 апреля в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Минобороны сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили 151 БПЛА над регионами России.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

