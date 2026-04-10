Guardian: США могут усилить давление на Украину перед промежуточными выборами

В апреле в Киеве с визитом ожидаются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Издание предполагает, что этот дуэт поможет возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец конфликту.
Трамп, разочарованный бездействием европейских союзников на Ближнем Востоке, на днях назвал конфликт на Украине «не нашей войной» и открыто поставил под сомнение свою дальнейшую поддержку НАТО.
Очевидно, что команда Трампа теряет терпение и хочет быстро закрыть украинский вопрос.
В Европе опасаются, что Трамп, стремящийся к геополитической победе перед промежуточными выборами в конгресс США, усилит давление на Киев, чтобы вынудить его уступить России оставшуюся территорию Донбасса.
В прошлом году, по данным Guardian, американские переговорщики пять раз побывали в Москве и ни разу не посетили Киев.
Кроме того, Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в непонимании ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта свелись к «торгу за несколько квадратных километров территории». В ответ Зеленский напомнил, что Вэнс не принимал участия в переговорах и не понимает, «что такое клочок земли, а что реальная территория Украины — важная и приоритетная в плане безопасности».
«Без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море», — пояснил он.