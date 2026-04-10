Guardian: США могут усилить давление на Украину перед промежуточными выборами

Кроме того, Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в непонимании ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта свелись к «торгу за несколько квадратных километров территории». В ответ Зеленский напомнил, что Вэнс не принимал участия в переговорах и не понимает, «что такое клочок земли, а что реальная территория Украины — важная и приоритетная в плане безопасности».