Guardian: США могут усилить давление на Украину перед промежуточными выборами

Белый дом теряет терпение из-за несговорчивости Владимира Зеленского и готов надавить на Киев в преддверии осенних выборов в США, пишет британская газета The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В апреле в Киеве с визитом ожидаются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Издание предполагает, что этот дуэт поможет возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец конфликту.

При этом Guardian отмечает, что война в Иране усугубила разногласия между США и Европой и усилила опасения по поводу готовности администрации Трампа заниматься урегулированием украинского конфликта.

Трамп, разочарованный бездействием европейских союзников на Ближнем Востоке, на днях назвал конфликт на Украине «не нашей войной» и открыто поставил под сомнение свою дальнейшую поддержку НАТО.

Очевидно, что команда Трампа теряет терпение и хочет быстро закрыть украинский вопрос.

европейский чиновник

В Европе опасаются, что Трамп, стремящийся к геополитической победе перед промежуточными выборами в конгресс США, усилит давление на Киев, чтобы вынудить его уступить России оставшуюся территорию Донбасса.

По версии Зеленского, такой сценарий объясняется тем, что переговорщики Трампа «проводят слишком много времени» с Владимиром Путиным и его помощниками.

В прошлом году, по данным Guardian, американские переговорщики пять раз побывали в Москве и ни разу не посетили Киев.

Кроме того, Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Вэнса в непонимании ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта свелись к «торгу за несколько квадратных километров территории». В ответ Зеленский напомнил, что Вэнс не принимал участия в переговорах и не понимает, «что такое клочок земли, а что реальная территория Украины — важная и приоритетная в плане безопасности».

Украинской лидер, опасаясь, что США могут окончательно лишить Киев поддержки, призвал Европу объединить усилия с Украиной, Британией, Турцией и Норвегией, чтобы создать военный блок для сдерживания России.

«Без Украины и Турции у Европы не будет такой армии, как у России. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях, а не на одном море», — пояснил он.

