Foreign Affairs назвал новое оборонное ядро Европы

Издание отмечает, что из-за нехватки времени и различий в восприятии угроз европейскими странами безопасность континента будет определяться не Брюсселем. Процесс координации в масштабах всего Евросоюза идет слишком медленно, чтобы уложиться в вероятные сроки вывода войск США, не говоря об «угрозах со стороны России». В связи с этим безопасность Европы будет определяться решениями четырех «важных, своекорыстных и напуганных» государств. FA пишет, что наибольшие усилия по обороне будут приложены мобилизованной Германией. У Польши нет иного выбора, кроме как предоставить силы для отражения первоначальной атаки России, в то время как Франция и Великобритания, обладающие ядерным оружием, могли бы сыграть решающую вспомогательную роль. «Безопасность Европы зависит от них, и только от них», — пишет издание.