Европейский союз больше не может рассчитывать на США в вопросе собственной безопасности из-за враждебного отношения американского лидера Дональда Трампа, продемонстрированного его оскорблениями и угрозами во время войны с Ираном. Теперь «оборонным ядром» Европы являются Германия, Польша, Франция и Великобритания, пишет Foreign Affairs (FA).
Издание отмечает, что из-за нехватки времени и различий в восприятии угроз европейскими странами безопасность континента будет определяться не Брюсселем. Процесс координации в масштабах всего Евросоюза идет слишком медленно, чтобы уложиться в вероятные сроки вывода войск США, не говоря об «угрозах со стороны России». В связи с этим безопасность Европы будет определяться решениями четырех «важных, своекорыстных и напуганных» государств. FA пишет, что наибольшие усилия по обороне будут приложены мобилизованной Германией. У Польши нет иного выбора, кроме как предоставить силы для отражения первоначальной атаки России, в то время как Франция и Великобритания, обладающие ядерным оружием, могли бы сыграть решающую вспомогательную роль. «Безопасность Европы зависит от них, и только от них», — пишет издание.
Являясь крупнейшей экономикой на восточном фронте Европы, Польша занята приобретением огромного количества боеприпасов, артиллерии, бронетехники и средств ПВО. Варшава выделяет на оборону 4,5% ВВП.
Германия в настоящий момент занимает четвертое место в мире по объему оборонного бюджета, уступая Китаю, России и США. Запланированные Берлином расходы в размере $750 млрд долларов в течение следующих четырех лет будут поддерживать европейскую оборону и станут «спасательным кругом» для крупного немецкого производственного сектора.
Франция в то же время обладает возможностями, которых нет у Польши и Германии. В первую очередь, у нее есть единственное в ЕС суверенное средство ядерного сдерживания. Также Париж обладает опытными экспедиционными войсками, ВВС, флотом атомных подводных лодок и авианосцем.
Великобритания, по мнению издания, может сыграть роль, аналогичную Франции. Лондон сохраняет средства ядерного сдерживания и малочисленные, но способные к развертыванию сухопутные, воздушные и военно-морские силы.
Оборонные бюджеты по всей Европе быстро выросли с 2022 года. Европейское оборонное агентство сообщало, что в 2024 году члены ЕС потратили на оборону на $180 млрд больше, чем в 2021 году, однако взносы остаются неравномерными. В наши дни Брюссель тратит $4,6 млрд ежегодно на скоординированные исследования и закупки вооружений, но это составляет лишь один процент от совокупного оборонного бюджета стран.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейцам, как и американцам, в связи с политикой президента США Дональда Трампа нужно «спасать все что можно» из трансатлантического партнерства, включая НАТО.
В феврале администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять ответные меры против европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении к перевооружению континента.
В декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также он называл неприемлемыми для Москвы предложения из Брюсселя по урегулированию украинского конфликта, цель которых — блокирование мирного процесса.
Помимо этого, Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с ЕС, но «готова прямо сейчас», если «Европа вдруг захочет воевать и начнет».
