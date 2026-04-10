«Новая газета» сообщила о продолжении работы после обысков в редакции

Редакция «Новой газеты» сообщила о возобновлении работы после обысков по делу о незаконном использовании и передаче персональных данных. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале издания.
«Спасибо всем, кто переживал. Редакция “Новой газеты” продолжает работу», — говорится в сообщении.
Около часа ночи 10 апреля редакция сообщила, что обыски в офисе завершены, силовики покинули здание. «От здания уезжают два фургона силовиков. Забрали технику и документы», — говорилось в сообщении. Следственные мероприятия продолжались в общей сложности 13 часов.
Обыски в московской редакции газеты начались примерно в 12:00 мск 9 апреля. Вечером в тот же день редакция сообщила о задержании своего обозревателя, сооснователя газеты «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо «Собеседника» — признано Минюстом иноагентом) Олега Ролдугина на 48 часов по подозрению в незаконном использовании и передаче персональных данных.
Ч.3 ст. 272.1 Уголовного кодекса России — незаконное использование и передача персональных данных, совершенные из корыстных побуждений, группой лиц или с причинением крупного ущерба. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до трех лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В релизе МВД о возбуждении дела по ст. 272.1 УК говорится, что в 2025 и 2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах».
«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года, после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Сайт газеты в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы по иску РКН лишил издание лицензии.
Летом 2023 года по решению Генпрокуратуры деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») была признана нежелательной в России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками издания.
