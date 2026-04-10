Балицкий рассказал о ситуации с топливом в Запорожской области

«Дефицита топлива нет. Запасы сформированы, поставки идут по графику. Все АЗС, больницы, объекты ЖКХ и экстренные службы полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. Ситуация стабильная и контролируемая», — написал глава Запорожской области после совещания по ситуации с обеспечением топливом.