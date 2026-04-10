Балицкий рассказал о ситуации с топливом в Запорожской области

В Запорожской области нет дефицита топлива, поставки идут по графику. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале.
«Дефицита топлива нет. Запасы сформированы, поставки идут по графику. Все АЗС, больницы, объекты ЖКХ и экстренные службы полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. Ситуация стабильная и контролируемая», — написал глава Запорожской области после совещания по ситуации с обеспечением топливом.
Накануне вечером Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона. В результате оказалось повреждено оборудование, на место выехали энергетики для восстановления подачи света.
Из-за атак ВСУ в Запорожской и соседней Херсонской областях регулярно происходят крупные отключения света.
Утром 9 апреля в Запорожье оказались обесточены несколько населенных пунктов из-за аварии на магистральных сетях. Тогда же электричество частично или полностью пропало во всех округах Херсонской области.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.