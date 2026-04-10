Эксперты оценили, возможен ли военный переворот на Украине

Ранее СМИ сообщили о показаниях одного из пленных военнослужащих ВСУ Николая Розбицкого. Он утверждает, что украинские военные в частных беседах обсуждают возможность путча для отстранения от власти главы киевского режима.
Александр Дудчак, комментируя для «Ленты.ру» информацию о призывах среди военных к мятежу, допустил, что переворот на Украине может произойти, так как есть заинтересованность Запада в смене лидера.
«Если переворот организуют и возглавят военные, которые связаны со спецслужбами Британии, Соединенных Штатов, то такой переворот вполне возможен, почему бы и нет», — объяснил эксперт.
Владимир Жарихин считает, что военный переворот организовать и реализовать рядовым бойцам ВСУ не под силу — это дело командования.
«Военный переворот делают не солдаты, даже не полковники, это делают генералы. Пока что от генералов таких высказываний на сегодняшний день нет», — уточнил он.
10 апреля стало известно о планах Владимира Зеленского разместить на территории Украины военные базы США и европейских союзников.