Эксперты оценили, возможен ли военный переворот на Украине

Военный переворот для свержения украинского президента Владимира Зеленского возможен, в случае если его реализуют при поддержке западных спецслужб. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Дудчак. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что путч на Украине возможен только с участием и при заинтересованности представителей высшего военного командования.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщили о показаниях одного из пленных военнослужащих ВСУ Николая Розбицкого. Он утверждает, что украинские военные в частных беседах обсуждают возможность путча для отстранения от власти главы киевского режима.

Александр Дудчак, комментируя для «Ленты.ру» информацию о призывах среди военных к мятежу, допустил, что переворот на Украине может произойти, так как есть заинтересованность Запада в смене лидера.

«Если переворот организуют и возглавят военные, которые связаны со спецслужбами Британии, Соединенных Штатов, то такой переворот вполне возможен, почему бы и нет», — объяснил эксперт.

Владимир Жарихин считает, что военный переворот организовать и реализовать рядовым бойцам ВСУ не под силу — это дело командования.

«Военный переворот делают не солдаты, даже не полковники, это делают генералы. Пока что от генералов таких высказываний на сегодняшний день нет», — уточнил он.

10 апреля стало известно о планах Владимира Зеленского разместить на территории Украины военные базы США и европейских союзников.

