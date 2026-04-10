Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя по делу о госизмене

Источник: РБК

Сотрудник администрации города Мариуполь был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена).

Материал дополняется.