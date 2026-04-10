ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя по делу о госизмене

Сотрудник администрации города Мариуполь был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена).
