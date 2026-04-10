Власти Молдавии запретили выступления Арбениной, Винника и Сабурова

Выступления певцов Дианы Арбениной и Олега Винника, а также комика Нурлана Сабурова запретили в Молдавии. Решение приняло министерство культуры страны.
«Министерство культуры считает неуместным проводить три мероприятия, которые должны были состояться в Республике Молдова, в следующий период с участием артистов Дианы Арбениной, Нурлана Сабурова и Олега Винника», — сказано в сообщении в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
В Минкульте добавили, что организаторы и учреждения культуры «несут ответственность за максимально серьезную оценку общественного воздействия приглашенных ими гостей, включая возможные риски».
«Министерство культуры вновь подтверждает свою позицию, что культурное пространство должно оставаться пространством диалога, свободы и художественного самовыражения», — заключили власти.
