Политолог: отвернется ли Венгрия от России, если Орбан проиграет

Эксперт считает, что Мадьяр — политик, который, заняв пост премьер-министра Венгрии, будет руководствоваться выгодами страны.
«Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Милосердов уточнил, что в предвыборной кампании Мадьяр действительно призывал к отказу от партнерства с Россией. Однако аналитик считает, что глава «Тисы» все же не инициирует разрыв сотрудничества с Москвой, так как это негативно отразится на экономике Венгрии.
При этом, как отметил эксперт, в случае победы Мадьяра Венгрия повернется к Евросоюзу и прекратит блокировать решения, связанные с введением антироссийских санкций и финансированием Украины.
Напомним, партию действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в парламент поддерживает президент США Дональд Трамп. Американский лидер 10 апреля разместил в соцсети Truth Social пост, в котором назвал венгерского политика «сильным лидером, который доказал, что добивается феноменальных результатов». Он добавил, что Орбан не подведет свой народ.