Политолог: отвернется ли Венгрия от России, если Орбан проиграет

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр — оппонент Виктора Орбана — может сохранить связи с Россией в случае победы на выборах. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Петр Милосердов.

Источник: Reuters

Эксперт считает, что Мадьяр — политик, который, заняв пост премьер-министра Венгрии, будет руководствоваться выгодами страны.

«Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Милосердов уточнил, что в предвыборной кампании Мадьяр действительно призывал к отказу от партнерства с Россией. Однако аналитик считает, что глава «Тисы» все же не инициирует разрыв сотрудничества с Москвой, так как это негативно отразится на экономике Венгрии.

При этом, как отметил эксперт, в случае победы Мадьяра Венгрия повернется к Евросоюзу и прекратит блокировать решения, связанные с введением антироссийских санкций и финансированием Украины.

Милосердов добавил, что Мадьяр имеет большой политический опыт — он работал в правительстве Венгрии при ЕС, является депутатом Европарламента и тесно связан со структурами Евросоюза, что объясняет его прозвище — «брюссельский мальчик».

Напомним, партию действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в парламент поддерживает президент США Дональд Трамп. Американский лидер 10 апреля разместил в соцсети Truth Social пост, в котором назвал венгерского политика «сильным лидером, который доказал, что добивается феноменальных результатов». Он добавил, что Орбан не подведет свой народ.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше