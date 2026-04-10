CNN: Каллас объяснила Украиной отказ помогать странам Персидского залива

В интервью американскому каналу CNN еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности отвергла упреки в адрес Европы относительно ее «недостаточного» участия в делах Ближнего Востока. Она подчеркнула, что ЕС делает много для региона, начиная от обеспечения безопасности морских путей и заканчивая поддержкой Ливана и Палестинской автономии. «Давайте будем честны: не мы создали эту ситуацию (войну против Ирана)… но мы много делаем для региона. Мне кажется, что подобная критика совершенно не справедлива», — сказала Каллас.
Еврокомиссар напомнила, что страны Персидского залива не оказывали ЕС никакой «реальной поддержки» с Украиной. «Эти действия не могут быть односторонними. Когда помощь идет лишь в одном направлении, и не получает никакого отклика», — добавила она. Кроме того, Каллас упрекнула «некоторые страны» Персидского залива в том, что они помогали России обходить западные санкции.