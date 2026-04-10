CNN: Каллас объяснила Украиной отказ помогать странам Персидского залива

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объяснила «недостаточное» участие Европы в делах Ближнего Востока зеркальными мерами в отношении стран Персидского залива.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью американскому каналу CNN еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности отвергла упреки в адрес Европы относительно ее «недостаточного» участия в делах Ближнего Востока. Она подчеркнула, что ЕС делает много для региона, начиная от обеспечения безопасности морских путей и заканчивая поддержкой Ливана и Палестинской автономии. «Давайте будем честны: не мы создали эту ситуацию (войну против Ирана)… но мы много делаем для региона. Мне кажется, что подобная критика совершенно не справедлива», — сказала Каллас.

При этом она подчеркнула, что возможности Европы ограничены из-за боевых действий на Украине и того факта, что Евросоюз уже несколько лет сосредоточен на собственном «театре обороны».

Еврокомиссар напомнила, что страны Персидского залива не оказывали ЕС никакой «реальной поддержки» с Украиной. «Эти действия не могут быть односторонними. Когда помощь идет лишь в одном направлении, и не получает никакого отклика», — добавила она. Кроме того, Каллас упрекнула «некоторые страны» Персидского залива в том, что они помогали России обходить западные санкции.

