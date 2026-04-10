Песков: Россия хочет не перемирия с Украиной, а прочного мира

Это будет четвертое перемирие за время специальной военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января. Оно не соблюдалось Киевом, что в Кремле тогда назвали «циничной и необъяснимой реакцией». Второе — пасхальное — объявлялось в 2025 году с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. ВСУ и на этот раз нарушали его условия. Третьим стало объявленное Россией перемирие на 72 часа 8—11 мая 2025 года по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев тогда публично отверг это прекращение огня.