Песков: Россия хочет не перемирия с Украиной, а прочного мира

«Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент [России Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира», — подчеркнул Песков.
Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника.
Это будет четвертое перемирие за время специальной военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января. Оно не соблюдалось Киевом, что в Кремле тогда назвали «циничной и необъяснимой реакцией». Второе — пасхальное — объявлялось в 2025 году с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. ВСУ и на этот раз нарушали его условия. Третьим стало объявленное Россией перемирие на 72 часа
Россия также предлагала прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта в июне 2025 года для эвакуации тел погибших солдат, Киев отказался.