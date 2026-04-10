Песков: Россия хочет не перемирия с Украиной, а прочного мира

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Москва хочет не перемирия с Киевом, а прочного и устойчивого мира. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент [России Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира», — подчеркнул Песков.

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника.

Это будет четвертое перемирие за время специальной военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января. Оно не соблюдалось Киевом, что в Кремле тогда назвали «циничной и необъяснимой реакцией». Второе — пасхальное — объявлялось в 2025 году с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. ВСУ и на этот раз нарушали его условия. Третьим стало объявленное Россией перемирие на 72 часа 8—11 мая 2025 года по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев тогда публично отверг это прекращение огня.

Россия также предлагала прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта в июне 2025 года для эвакуации тел погибших солдат, Киев отказался.

