У обвиняемого в коррупции экс-заммэра Нижнего Новгорода Егорова забрали элитный автомобиль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. Бывший первый вице-мэр столицы Приволжья Сергей Егоров лишился машины. Транспортное средство изъяли по решению суда.

«В ноябре 2025 года бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода приобрел автомобиль марки EXEED EXLANTIX ET стоимостью более 6,3 млн рублей», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

При этом законность происхождения денег, на которые было куплено авто, экс-чиновник подтвердить не смог. В связи с этим региональная прокуратура подала иск. Суд встал на сторону надзорного органа и постановил изъять иномарку в пользу государства.

Напомним, ранее Сергей Егоров признал вину в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Сейчас бывший заместитель градоначальника находится под домашним арестом.

Чиновник получил пост первого заместителя мэра в 2025 году. До этого на протяжении около трех лет он являлся временно исполняющим обязанности.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1 / Маргарита Неклюдова.