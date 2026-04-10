У обвиняемого в коррупции экс-заммэра Нижнего Новгорода Егорова забрали элитный автомобиль

«В ноябре 2025 года бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода приобрел автомобиль марки EXEED EXLANTIX ET стоимостью более 6,3 млн рублей», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
При этом законность происхождения денег, на которые было куплено авто, экс-чиновник подтвердить не смог. В связи с этим региональная прокуратура подала иск. Суд встал на сторону надзорного органа и постановил изъять иномарку в пользу государства.
Напомним, ранее Сергей Егоров признал вину в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Сейчас бывший заместитель градоначальника находится под домашним арестом.
Чиновник получил пост первого заместителя мэра в 2025 году. До этого на протяжении около трех лет он являлся временно исполняющим обязанности.
Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1 / Маргарита Неклюдова.