Политолог оценил вероятность победы Орбана на выборах в Венгрии

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» может объединиться с ультраправой партией «Наша Родина» и сформировать свое правительство даже в случае победы «Тисы». Такой прогноз об итогах парламентских выборов в Венгрии в беседе с «Лентой.ру» представил политолог Петер Милосердов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Коалиция “Фидес” и ультраправой “Нашей Родины” — вполне вероятный исход выборов», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт уточнил, что партия «Тиса» Петера Медьяра, которая является главным соперником «Фидеса», по итогам голосования может оказаться первой. Но по партийным спискам в венгерском парламенте распределяются только 93 места из 199. Депутаты, которые займут остальные 106 мест, будут избраны в округах. Милосердов допустил, что в результате Виктор Орбан и «Наша Родина» получат большинство мест и останутся у власти.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне выборов заявил, что оппозиция планирует захватить власть в стране. Для этого они намерены представить результаты голосования в парламент как недействительные в случае проигрыша.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
