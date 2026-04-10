Политолог оценил вероятность победы Орбана на выборах в Венгрии

«Коалиция “Фидес” и ультраправой “Нашей Родины” — вполне вероятный исход выборов», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт уточнил, что партия «Тиса» Петера Медьяра, которая является главным соперником «Фидеса», по итогам голосования может оказаться первой. Но по партийным спискам в венгерском парламенте распределяются только 93 места из 199. Депутаты, которые займут остальные 106 мест, будут избраны в округах. Милосердов допустил, что в результате Виктор Орбан и «Наша Родина» получат большинство мест и останутся у власти.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне выборов заявил, что оппозиция планирует захватить власть в стране. Для этого они намерены представить результаты голосования в парламент как недействительные в случае проигрыша.