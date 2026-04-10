Путин назначил нового посла России в Непале

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Суровцева чрезвычайным и полномочным послом России в Непале. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предшественником Суровцева на этом посту был Алексей Новиков, освобожденный от занимаемой должности в ноябре 2025 года.
С 2005 по 2010 год был советником Постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а с 2010 по 2013 год — старшим советником департамента Северной Америки. С апреля 2013-го возглавил отдел в том же департаменте. В 2018 году приказом Министерства иностранных дел России был назначен генеральным консулом России в Мумбаи.
