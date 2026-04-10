Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил нового посла России в Непале

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Суровцева чрезвычайным и полномочным послом России в Непале. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале», — говорится в документе.

Предшественником Суровцева на этом посту был Алексей Новиков, освобожденный от занимаемой должности в ноябре 2025 года.

Алексей Суровцев родился в 1961 году. В 1985-м окончил МГИМО МИД СССР, владеет английским и хинди. Дипломатическую службу начал в том же году и с тех пор занимал разные должности как в центральном аппарате МИД России, так и за рубежом.

С 2005 по 2010 год был советником Постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а с 2010 по 2013 год — старшим советником департамента Северной Америки. С апреля 2013-го возглавил отдел в том же департаменте. В 2018 году приказом Министерства иностранных дел России был назначен генеральным консулом России в Мумбаи.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше