Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира.

Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, Пасха — святой праздник для РФ и Украины.

В Кремле видели заявление Зеленского о том, что Киев согласен на пасхальное перемирие.

Мир между РФ и Украиной может наступить сегодня в случае, если Зеленский примет решение и возьмет на себя ответственность.

Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения, об этом уже говорилось неоднократно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль подтвердил визит Дмитриева в США.

Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, он работает в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.

Кремль переадресовал в Минобороны вопросы об обвинениях Великобритании в адрес РФ о якобы угрозе со стороны российских подлодок.

10 апреля Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше