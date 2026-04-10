Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 апреля: главное

Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира.
Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, Пасха — святой праздник для РФ и Украины.
В Кремле видели заявление Зеленского о том, что Киев согласен на пасхальное перемирие.
Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения, об этом уже говорилось неоднократно.
Кремль подтвердил визит Дмитриева в США.
Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, он работает в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.
Кремль переадресовал в Минобороны вопросы об обвинениях Великобритании в адрес РФ о якобы угрозе со стороны российских подлодок.
10 апреля Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.