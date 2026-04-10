Губернатор Запорожья предупредил о возможных перебоях со связью в регионе

В Запорожской области возможны перебои в работе мобильной связи из-за проблем с электроснабжением.

Источник: РБК

В Запорожской области возможны перебои в работе мобильной связи из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Из-за временного отсутствия электроэнергии возможны сбои в работе связи», — написал он в своем телеграм-канале. Министерство цифрового развития области и мобильные операторы держат ситуацию на постоянном контроле, добавил глава Запорожья.

Ключевые узлы связи, прежде всего в районе расположения социальных объектов, питаются от дизельных генераторов. Связь преимущественно доступна за счет звонков и СМС, мобильный интернет работает с ограничениями. Для абонентов «+7Телеком», «МирТелеком» и «Феникс» работает аварийный роуминг.

9 апреля Балицкий сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области и повреждении оборудования.

Из-за атак ВСУ в Запорожской и соседней Херсонской областях регулярно происходят крупные отключения света. В предыдущий раз часть районов этих областей осталась без электричества утром 9 апреля.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.