Губернатор Запорожья предупредил о возможных перебоях со связью в регионе

В Запорожской области возможны перебои в работе мобильной связи из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Из-за временного отсутствия электроэнергии возможны сбои в работе связи», — написал он в своем телеграм-канале. Министерство цифрового развития области и мобильные операторы держат ситуацию на постоянном контроле, добавил глава Запорожья.
Ключевые узлы связи, прежде всего в районе расположения социальных объектов, питаются от дизельных генераторов. Связь преимущественно доступна за счет звонков и СМС, мобильный интернет работает с ограничениями. Для абонентов «+7Телеком», «МирТелеком» и «Феникс» работает аварийный роуминг.
9 апреля Балицкий сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области и повреждении оборудования.
Из-за атак ВСУ в Запорожской и соседней Херсонской областях регулярно происходят крупные отключения света. В предыдущий раз часть районов этих областей осталась без электричества утром 9 апреля.
