Кто претендует на пост президента Джибути.
10 апреля в Джибути пройдут президентские выборы. Очевидный фаворит — действующий глава государства, 78-летний Исмаил Омар Гелле. Он правит восточно-африканской страной с 1999 года, когда стал преемником первого президента, своего дяди Хасана Гуледа Аптидона, который был президентом с 1977 года. Партия Гелле — «Народное объединение за прогресс» — находится у власти с 1979 года. Единственный соперник действующего президента — Мохамед Фарах Саматар, представляющий оппозиционную партию «Объединенный демократический центр». Информации о нем в открытых источниках практически нет.
Для Гелле это уже шестые президентские выборы. Согласно Конституции, которая существует в стране с 1992 года, срок президентства составляет пять лет, раньше было ограничение в два срока, однако поправками 2010 года оно было отменено. Основной закон также содержал положение о том, что главой государства может быть человек в возрасте от 40 до 75 лет, однако в 2025 году парламент поменял и эту норму: верхнее ограничение убрали, что и позволило Гелле избираться в шестой раз.
Правозащитники критикуют Гелле за стремление удержаться у власти и автократические методы управления, но вместе с тем обращают внимание на относительную стабильность в стране, находящейся в одном из самых нестабильных и бедных регионах мира.
Республика Джибути́ — государство в Восточной Африке в районе Африканского рога (регион на полуострове Сомали) со столицей в городе Джибути. На севере граничит с Эритреей, на северо-западе, западе и юго-западе — с Эфиопией, на юго-востоке — с частично признанной республикой Сомалиленд, на востоке омывается водами Аденского залива Аравийского моря. Площадь страны — 23,2 тыс. кв. км, население — 1,2 млн человек.
С середины XIX века Джибути была в составе французских владений в Африке. В 1986 году территории в районе Африканского рога стали колонией Франции под названием Французское Сомали. В 1946 году получила статус заморской территории Франции, в 1967-м — Французской территории афаров и исса с внутренним самоуправлением. В 1977 году на этой территории прошел референдум за независимость, в результате которого появилась Республика Джибути.
Ислам закреплен в Конституции в качестве государственной религии, официальные языки — арабский и французский. Форма правления — президентская республика. В Джибути проживают две основные народности — исса и другие сомалийские племена (порядка 60% населения) и афары (около 35%). Противостояние между ними сказывается на политической жизни страны: с 1991 по 2001 года в Джибути продолжалась гражданская война между повстанцами-афарами и правительственными силами; ее итогом стали соглашения об интеграции афаров в общественные институты, они в том числе получили места в правительстве. Нынешний президент Гелле — представитель исса.
Каково стратегическое значение Джибути.
В контексте войны Израиля и США с Ираном значимость Джибути определяется тем, что она находится на берегу Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых логистических пунктов в мировой торговле наряду с Ормузским проливом и Суэцким каналом. Баб-эль-Мандебский пролив шириной 30 км обеспечивает выход из Аравийского моря в Красное; оттуда через Суэцкий канал суда направляются в Средиземное море, доставляя грузы в Европу.
После ударов США и Израиля Тегеран закрыл проход через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и оказало сильное давление на мировые энергетические рынки. В конце марта Исламская республика предупредила, что в случае наземной операции США и Израиля в Иране перекроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
Кроме того, Джибути — страна, где расположено самое большое количество иностранных военных баз в мире. В стране зафиксировано военное присутствие семи стран, иностранных военных баз здесь больше десяти.
США — база «Кэмп Лемонье» (Camp Lemonnier) принадлежит американским Военно-морским силам (ВМС), находится рядом со столицей Джибути и относится к Африканскому командованию США (AFRICOM). Изначально создавалась для Франции, однако в 2002 году республика сдала базу в аренду американцам — после терактов 11 сентября 2001 года США нужен был плацдарм для проведения операций на Ближнем Востоке. На сегодня это крупнейшая база американских ВМС в Африке.
Китай — это первая военная база КНР за рубежом, открыта в 2017 году. Она находится неподалеку от многоцелевого порта Дорале (5 км от столицы). Пекин заявлял этот объект в первую очередь как логистический центр для снабжения военно-морских судов в регионе. Китай также инвестировал порядка $3,5 млрд в Международную зону свободной торговли Джибути (Djibouti International Free Trade Zone — DIFTZ) и тем самым вовлек республику в свой глобальный логистический проект «Пояс и путь».
Франция — сохранила свое военное присутствие после обретения Джибути независимости. В 2011 году Париж и Джибути подписали обновленный договор об оборонном сотрудничестве, который закрепил военное присутствие Франции в стране, в 2024-м они продлили его на 20 лет. В Джибути у Франции авиа- и военно-морская базы с 1,5 тыс. военных (это крупнейшее постоянное французское военное присутствие за рубежом). На французских объектах также присутствуют военные из Германии и Испании.
Япония — обладает в Джибути единственной военной базой за рубежом. Токио открыл ее в 2011 году для борьбы с пиратством, на ней дислоцировано порядка 44 военных.
Италия — ее база поддержки действует в Джибути с 2013 года. Задача — участие в контртеррористических и морских операциях.
По информации «Африканской инициативы», доход Джибути от иностранного военного присутствия составляет около $300 млн, или 10% ВВП.
О намерениях открыть в республике свою базу десять лет назад заявляла Саудовская Аравия — для нее это было принципиально, поскольку напротив Джибути через Баб-эль-Мандебский пролив находится Йемен, который контролируют хуситы, с которыми Саудовская Аравия ведет войну. Однако базу так и не открыли. Переговоры об открытии военной базы в 2012—2013 годах с руководством Джибути вела и Россия, но они закончились без результата.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.