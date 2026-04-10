В Джибути пройдут президентские выборы

Для Гелле это уже шестые президентские выборы. Согласно Конституции, которая существует в стране с 1992 года, срок президентства составляет пять лет, раньше было ограничение в два срока, однако поправками 2010 года оно было отменено. Основной закон также содержал положение о том, что главой государства может быть человек в возрасте от 40 до 75 лет, однако в 2025 году парламент поменял и эту норму: верхнее ограничение убрали, что и позволило Гелле избираться в шестой раз.