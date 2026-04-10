На Кубани арестовали главу поселения по делу о превышении полномочий

Главу Новотитаровского сельского поселения Динского района Семена Васильченко арестовали по делу о превышении полномочий и служебном подлоге, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Источник: РБК

Об этом также пишет ТАСС.

Васильченко заключили под стражу на два месяца. РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Краснодарскому краю в Динском районе.

Ранее в апреле суд в Краснодаре заключил под стражу заместителя губернатора Андрея Коробку, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), на два месяца — до 6 июня. По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику изменить назначение участка в Динском районе под жилую застройку, однако не выполнил обязательства и похитил 15 млн руб., переведенные на счет подконтрольной ему организации.

Во время обысков у Коробки обнаружили и изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными, заявил представитель Генпрокуратуры в суде. Коробка в суде заявил, что домовладение, которое оценивают в миллиарды рублей, ему не принадлежит.

На сайте администрации Новотитаровского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края Васильченко обозначен как глава администрации.

Он был избран на этот пост в мае 2025 года, набрав 79,38% голосов. Был выдвинут Динским местным отделением Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Явка избирателей составила 52,2%.

До этого Васильченко занимал должность исполняющего обязанности главы поселения.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше