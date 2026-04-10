На Кубани арестовали главу поселения по делу о превышении полномочий

Главу Новотитаровского сельского поселения Динского района Семена Васильченко арестовали по делу о превышении полномочий и служебном подлоге, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Об этом также пишет ТАСС.
Васильченко заключили под стражу на два месяца. РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Краснодарскому краю в Динском районе.
Ранее в апреле суд в Краснодаре заключил под стражу заместителя губернатора Андрея Коробку, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), на два месяца — до 6 июня. По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику изменить назначение участка в Динском районе под жилую застройку, однако не выполнил обязательства и похитил 15 млн руб., переведенные на счет подконтрольной ему организации.
Во время обысков у Коробки обнаружили и изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными, заявил представитель Генпрокуратуры в суде. Коробка в суде заявил, что домовладение, которое оценивают в миллиарды рублей, ему не принадлежит.
На сайте администрации Новотитаровского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края Васильченко обозначен как глава администрации.
Он был избран на этот пост в мае 2025 года, набрав 79,38% голосов. Был выдвинут Динским местным отделением Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Явка избирателей составила 52,2%.
До этого Васильченко занимал должность исполняющего обязанности главы поселения.
