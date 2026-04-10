Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле оценили реакцию Зеленского на объявленное перемирие

Россия видела заявление украинского лидера Владимира Зеленского о перемирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

Россия видела заявление украинского лидера Владимира Зеленского о перемирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков также заявил, что Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира. «Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность», — сказал Песков (цитата «РИА Новости»).

Он также добавил, что инициатива о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер. «Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины и для украинцев, для украинского народа», — заявил Песков.

Материал дополняется.

