В Кремле оценили реакцию Зеленского на объявленное перемирие

Россия видела заявление украинского лидера Владимира Зеленского о перемирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков также заявил, что Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира. «Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность», — сказал Песков (цитата «РИА Новости»).
Он также добавил, что инициатива о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер. «Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины и для украинцев, для украинского народа», — заявил Песков.
