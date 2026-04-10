Сербская NIS обратилась в США за новым продлением разрешения на работу

Сербская нефтеперерабатывающая компания NIS подала запрос в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на выдачу новой лицензии на операционную деятельность.

Источник: РБК

Сербская нефтеперерабатывающая компания NIS подала запрос в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на выдачу новой лицензии на операционную деятельность. Действующее разрешение истекает 17 апреля, сообщила пресс-служба компании.

«Подача запроса является продолжением регулярных мероприятий, направленных на сохранение стабильности деятельности в сложных условиях», — говорится в сообщении. До этого компании продлили лицензию 19 марта.

NIS находится под американскими санкциями с января 2025 года. Вашингтон настаивает на выводе российского капитала из компании. 56,15% акций завода принадлежат «Газпром нефти», сербские власти держат 29,87% акций.

В ноябре 2025 года «Газпром нефть» согласилась продать свою долю венгерской группе MOL. По словам сербского президента Александра Вучича, сумма сделки составит от €900 млн до €1 млрд.

В марте OFAC продлила срок переговоров MOL и «Газпрома» до 22 мая. Изначально стороны планировали подписать договор купли-продажи к концу марта.

