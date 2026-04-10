Песков заявил о гуманитарном характере пасхального перемирия

Пасхальное перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, носит гуманитарный характер. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает «РИА Новости».
«Оно носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа, поэтому носит исключительно гуманитарный характер», — подчеркнул Песков.
Путин объявил о пасхальном перемирии вечером 9 апреля. Российской армии поручено остановить боевые действия на всех направлениях с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Как отметили в Кремле, Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру.
Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие. Он добавил, что «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи». Зеленский выступил с предложением о пасхальном перемирии 30 марта, а 6 апреля он заявил о передаче через США России предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи.
Православная Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля, поскольку восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). По григорианскому календарю (по новому стилю) Пасху отметили 5 апреля.
Православная церковь Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.
