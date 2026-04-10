Кремль пояснил значение визита Дмитриева в США для переговоров по Украине

Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США не означает возобновления переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию украинскому. И это не является возобновлением переговоров», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента 8 апреля говорил, что Москва ждет возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, на данный момент США заняты переговорами с Ираном.
В конце марта помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Соединенные Штаты выдвинули ряд «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что в международных отношениях Россия полностью доверяет только себе, а в отношении других партнеров руководствуется поговоркой «доверяй, но проверяй».
При этом, как писала газета The Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников, американский президент Дональд Трамп теряет интерес к диалогу по Украине из-за войны на Ближнем Востоке, которая отвлекает внимание Вашингтона. Один из дипломатов ЕС назвал «катастрофой» для Европейского союза и Киева переориентацию внимания США.
