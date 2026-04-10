Guardian: президент Кубы отказывается уйти в отставку под давлением США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что «революционеры не сдаются и не уходят в отставку».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кубинский лидер в четверг заявил, что не уйдет в отставку под давлением США, пишет британская газета The Guardian.

У нас свободное суверенное государство. У нас есть право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов.

Мигель Диас-Канель
президент Кубы

Он подчеркнул, что США давно проводят враждебную политику в отношении его страны и «не имеют моральных оснований что-либо требовать от Кубы». По мнению 65-летнего политика, только жители Кубы могут решать, оставаться ли ему во главе страны или нет.

Guardian напоминает, что Трамп, не стесняясь, говорит о «захвате» Кубы, а его администрация называет лидеров в Гаване угрозой национальной безопасности США.

С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство.

Дональд Трамп
президент США

На фоне нарастающей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Гаваной Диас-Канель подтвердил, что Куба заинтересована в диалоге с США без выставления каких-либо предварительных условий, в том числе касающихся вопросов политической системы на острове.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше