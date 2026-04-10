Путин заявил, что ядерный щит обеспечивает суверенитет России

В декабре Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой другой ядерной державы. Он отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Вооруженные силы страны стали совершенно другими. По словам президента, Россия вернула себе статус полного суверенитета. Российский лидер уточнил, что у страны появилось новое оружие и новые средства поражения, которых «нет ни у кого в мире, и не скоро еще появится».