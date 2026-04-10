Нижегородец получил 17 лет за работу на украинские спецслужбы

Весной 2025 года из идеологических и корыстных побуждений Иванков начал переписку с представителями украинских спецслужб и согласился за денежное вознаграждение сфотографировать шесть станций сотовой связи в Лысковском округе. Получив 1,5 тыс. рублей, он отправил снимки заказчику. Позднее ему поручили за вознаграждение поджечь одну из вышек — мужчина выбрал объект, но не успел выполнить задание, так как был задержан.