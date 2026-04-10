Нижегородец получил 17 лет за работу на украинские спецслужбы

Жителя Нижегородской области Алексея Иванкова осудили на 17 лет за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба нижегородских судов общей юрисдикции.
Весной 2025 года из идеологических и корыстных побуждений Иванков начал переписку с представителями украинских спецслужб и согласился за денежное вознаграждение сфотографировать шесть станций сотовой связи в Лысковском округе. Получив 1,5 тыс. рублей, он отправил снимки заказчику. Позднее ему поручили за вознаграждение поджечь одну из вышек — мужчина выбрал объект, но не успел выполнить задание, так как был задержан.
В отношении Иванкова было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к поджогу, направленному на повреждение средств связи, группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации), ч. 1 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения его ждут еще 1,5 года ограничения свободы и штраф размером в 50 тыс. руб.
До вступления приговора в силу Иванков останется под арестом.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудник администрации города Мариуполь был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о местах дислокации российских военных. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
