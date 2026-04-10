Буданов обвинил уклонистов в распаде общества и призвал «повзрослеть»

Уклонение от мобилизации на Украине является серьезной проблемой, подсвечивающей, что в обществе нет единства. Об этом заявил руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов, передает «Суспiльне» в телеграм-канале.
«Все говорят о необходимости воевать до победы, а с другой — избегают мобилизации», — сказал Буданов, назвав ситуацию «огромной проблемой».
Он также заявил, что действия уклонистов свидетельствуют об отсутствии единства в обществе и призвал «уклонистов и противников ТЦК повзрослеть». По мнению Буданова, проблема может иметь последствия как во время войны, так и после ее завершения.
Президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней в конце января — до 4 мая.
8 апреля депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко сообщил, что Минобороны Украины рассматривает реформу Территориального центра комплектования (ТЦК). Такие центры могут переименовать и разделить функции — отдельно социальные услуги и мобилизацию, для которой создадут «офисы призыва».
Кроме того, власти на Украине обсуждают передачу функций мобилизации полиции, однако силовики выступают против. Власти рассчитывают повысить доверие к системе на фоне резкого роста жалоб на действия ТЦК.
После начала военных действий Украины с Россией и особенно со второй половины 2023 года сотрудников ТЦК регулярно критикуют за уличную мобилизацию, применение грубой силы при задержании мобилизованных, коррупцию и вымогательства. Эти действия неоднократно связывали со срывами планов мобилизации.
