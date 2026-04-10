Буданов обвинил уклонистов в распаде общества и призвал «повзрослеть»

Уклонение от мобилизации на Украине является серьезной проблемой, подсвечивающей, что в обществе нет единства.

Источник: РБК

Уклонение от мобилизации на Украине является серьезной проблемой, подсвечивающей, что в обществе нет единства. Об этом заявил руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов, передает «Суспiльне» в телеграм-канале.

«Все говорят о необходимости воевать до победы, а с другой — избегают мобилизации», — сказал Буданов, назвав ситуацию «огромной проблемой».

Он также заявил, что действия уклонистов свидетельствуют об отсутствии единства в обществе и призвал «уклонистов и противников ТЦК повзрослеть». По мнению Буданова, проблема может иметь последствия как во время войны, так и после ее завершения.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней в конце января — до 4 мая.

8 апреля депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко сообщил, что Минобороны Украины рассматривает реформу Территориального центра комплектования (ТЦК). Такие центры могут переименовать и разделить функции — отдельно социальные услуги и мобилизацию, для которой создадут «офисы призыва».

Кроме того, власти на Украине обсуждают передачу функций мобилизации полиции, однако силовики выступают против. Власти рассчитывают повысить доверие к системе на фоне резкого роста жалоб на действия ТЦК.

После начала военных действий Украины с Россией и особенно со второй половины 2023 года сотрудников ТЦК регулярно критикуют за уличную мобилизацию, применение грубой силы при задержании мобилизованных, коррупцию и вымогательства. Эти действия неоднократно связывали со срывами планов мобилизации.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше