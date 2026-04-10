Нижегородские парламентарии подают заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Это единственная партия в стране, которая применяет такую систему отбора. Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.
Голосование проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области. Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам.
Пакет документов в региональный организационный комитет представил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Юрий Балашов. Кандидат выступает по избирательному округу № 8 — Советский район Нижнего Новгорода.
«В Советском районе традиционно сложился тесный контакт с муниципалитетом и депутатами “Единой России”. Вопросов и задач очень много. Партийная программа, озвученная недавно, уже запущена, поэтому проектов хватает — работаем дальше. Конкретные дела появятся через неделю. Во вторник начинаем отчет по Народной программе, и в ходе встреч с избирателями района, я уверен, сформируется большой перечень вопросов. Тогда и будет готова программа действий», — заверил депутат.
Также заявление на участие в предварительном голосовании подал депутат Законодательного собрания, председатель комитета по социальным вопросам, региональный координатор партийного проекта «Мир возможностей» Наталья Смотракова. Парламентарий выдвигает свою кандидатуру по избирательному округу № 9, в который входят Приокский район и Новинский сельсовет.
«Я в очередной раз подала документы для участия в предварительном голосовании, потому что считаю эту процедуру справедливой и правильной. Избиратели должны сами определить, за кого они будут голосовать. Предварительное голосование — это борьба, в которой победит самый достойный. Программа у меня одна: продолжить ту работу, которую я начала в этом созыве. Это законы в сфере социальной политики — особенно меня волнуют вопросы детей-инвалидов, детей-сирот и многодетных семей. И конечно, работа в округе: продолжение проектов, которые уже начаты», — подчеркнула Наталья Смотракова.
В число желающих пройти процедуру предварительного голосования вошел депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов. Кандидат представляет городской округ город Бор — избирательный округ № 23.
«Под лежачий камень вода не течет. Если ты можешь что-то сделать для улучшения жизни, понимаешь, как сделать, и чувствуешь в себе силы — надо обязательно пробовать. Я сейчас говорю об общественной работе: это усилия, направленные на то, чтобы улучшить нашу общую жизнь в нашей общей стране. Сейчас есть понимание того, что происходит в стране, в области, в экономике прежде всего, и что необходимо делать на региональном уровне, конкретно в Нижегородской области. Я буду прилагать максимальные усилия, потому что это место, где я родился, где живёт моя семья и где я вижу будущее моих детей и, даст Бог, внуков», — отметил парламентарий.
Решение баллотироваться на следующий срок принял секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Московского района, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов. Парламентарий выдвигается по избирательному округу № 4 — Московский, частично Канавинский и Сормовский районы Нижнего Новгорода.
«Я все чаще на встречах с избирателями говорю: у каждого из нас своя война и свой мир. Первое и главное — семья, дом, Родина. Нам нужно строить новое жилье, расселять ветхое и аварийное, возводить новые детские сады и школы, всемерно развивать детский спорт. Так мы заложим фундамент решения демографического вопроса. Второе — поддержка участников специальной военной операции. Наши ребята должны чувствовать нашу всестороннюю поддержку. Они обязаны стать образцами исполнения гражданского долга для подрастающего поколения. И еще один ключевой момент: я, как и многие мои ровесники, выросшие в Советском Союзе, с гордостью говорю: спасибо, родная страна, за наше счастливое детство. Я очень хочу, чтобы через 30−40 лет, когда нас уже не будет, подрастающее поколение сказало о сегодняшней России те же слова: “За наше счастливое детство спасибо, родная страна”», — рассказал Василий Суханов.
Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищенность от внешних манипуляций.