LRT: в Литве допускают увеличение американского контингента в стране

Дейвидас Матулёнис, главный советник президента Литвы по национальной безопасности, надеется, что Вашингтон примет к сведению готовность Литвы поддержать операции США на Ближнем Востоке и пересмотрит свое военное присутствие в Литве.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Таким образом Матулёнис отреагировал на сообщение американских СМИ о том, что США могут перебросить свои войска из европейских стран НАТО, которые оказались «бесполезными» на Ближнем Востоке, в страны, которые оказали США поддержку в войне против Ирана. Речь идет о Польше, Румынии, Литве и Греции, уточняет литовский новостной портал LRT.

Если бы американцы проявили инициативу и увеличили численность войск США в Литве, это стало бы одним из самых значительных достижений за последнее время.

Дейвидас Матулёнис
главный советник президента Литвы

Однако он добавил, что пока не получил от Вашингтона никаких конкретных подтверждений относительно планов размещения дополнительных сил в Литве. Сейчас в Литве на ротационной основе дислоцируется более 1000 американских военнослужащих.

Матулёнис заверил, что Литва готова поддерживать США в конфликте на Ближнем Востоке. «Когда американцам нужна помощь и поддержка, мы должны ответить положительно и показать, что рассмотрим их просьбу. Это будет ключевым посланием, которого США ждут», — сказал он.

На его взгляд, Вильнюс не имеет права сказать «нет» Вашингтону, который разметил в Литве американский контингент. Это «улица с двусторонним движением», пояснил он.

Литва ранее назвала решение США начать военную операцию против Ирана «понятным» и заявила, что рассмотрит любые просьбы о помощи «в пределах своих возможностей», если США к ней обратятся.

