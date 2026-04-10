LRT: в Литве допускают увеличение американского контингента в стране

Таким образом Матулёнис отреагировал на сообщение американских СМИ о том, что США могут перебросить свои войска из европейских стран НАТО, которые оказались «бесполезными» на Ближнем Востоке, в страны, которые оказали США поддержку в войне против Ирана. Речь идет о Польше, Румынии, Литве и Греции, уточняет литовский новостной портал LRT.
Если бы американцы проявили инициативу и увеличили численность войск США в Литве, это стало бы одним из самых значительных достижений за последнее время.
Однако он добавил, что пока не получил от Вашингтона никаких конкретных подтверждений относительно планов размещения дополнительных сил в Литве. Сейчас в Литве на ротационной основе дислоцируется более 1000 американских военнослужащих.
Матулёнис заверил, что Литва готова поддерживать США в конфликте на Ближнем Востоке. «Когда американцам нужна помощь и поддержка, мы должны ответить положительно и показать, что рассмотрим их просьбу. Это будет ключевым посланием, которого США ждут», — сказал он.
Литва ранее назвала решение США начать военную операцию против Ирана «понятным» и заявила, что рассмотрит любые просьбы о помощи «в пределах своих возможностей», если США к ней обратятся.