Богомаз: обломки «Нептунов» полностью уничтожили четыре дома в Брянской области

Украина атаковала Брянскую область управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Их удалось сбить, но обломки полностью уничтожили четыре жилых дома, еще 15 получили повреждения. Что известно о «Нептунах», сложно ли их сбивать и чем еще ВСУ атакуют российские регионы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
10 апреля Брянская область подверглась ударам украинских ракет Р-360 «Нептун». В результате четыре жилых дома были уничтожены полностью, а еще 15 строений получили повреждения. Ранена мирная жительница. Как рассказал губернатор области Александр Богомаз, ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны, разрушения нанесли обломки снарядов.
Что это за ракета?
Р-360 «Нептун» — дозвуковая крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн и наземных целей. Ракета разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35.
Основные тактико-технические характеристики «Нептуна»: длина ракеты — 5,5 м; масса боевой — до 350 кг; радиус боевого применения, по заявлениям украинского разработчика, — до 1000 км, но есть основания полагать, что эта характеристика сильно завышена; скорость полета — 0,8−0,85 М; двигатель — двухконтурный турбореактивный типа МС-400. Серийное производство Р-360 организовано на Харьковском авиационном заводе и предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье.
Одна из модификаций Р-360 — РК360Л «Довгий Нептун» (Long Neptun, «Длинный Нептун»). Считается, что именно это изделие обладает большой дальностью полета.
Как сбивать?
За последнее время обстрелы российских объектов с помощью этих ракет значительно участились. Однако как цель ~ «Нептун» не представляет большой сложности для зенитных ракетных систем и комплексов~.
И хотя Р-360 осуществляет полет на предельно малых высотах, ее крейсерская скорость относительно невелика, и ракета обладает большой эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР). При правильно организованном зенитном ракетном прикрытии большинство этих изделий поражается огнем ЗРК/ЗРС. Так, ЗРК «Панцирь» и «Бук» успешно уничтожают ракеты «Нептун».
Чем еще бьют по территории России?
Однако долевое участие «Нептунов» в обстрелах российской территории сравнительно невелико. Вооруженные силы Украины для ударов по объектам инфраструктуры и Вооруженных сил РФ в основном используют самые разнообразные беспилотные летательные аппараты самолетного типа (UB120W, ARES P1000, Cargo, Batyar, FP-1, Jupiter Hunter-4 и др.), среди которых следует выделить ~беспилотник «Лютый»~. Все остальные украинские дроны во многом повторяют его характеристики.
БЛА АН-196 «Лютый» — ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, специально спроектированный для ударов по объектам на территории противника. Длина «Лютого» — 4,4 м, размах крыла — 6,7 м. Аппарат оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Hirth F-23 (Германия) мощностью 50 л. с. Крейсерская скорость «Лютого» — 150 км/час. Дальность полета — более 1000 км. Вес боевой части — 50 кг. Система наведения — инерциальная с коррекцией по спутниковой связи. Стоимость БЛА — около $200 тыс.
«Лютый» — достаточно тяжелая цель для огневых средств ПВО. Аппарат в условиях радиомолчания осуществляет полет на предельно малых высотах, порой используя для этого русла рек. Его эффективная поверхность рассеивания очень мала, так как дрон создан на основе композитных материалов и радиоволны отражаются разве что от двигателя и металлических ребер жесткости аппарата. Однако несмотря на это, некоторые экипажи российских вертолетов за один боевой вылет могут уничтожить до 50 беспилотников самолетного типа, в том числе и «Лютых».
Чем отвечать?
Тем не менее есть все основания полагать, что самое радикальное средство борьбы с украинскими БЛА — удары по пунктам высших звеньев государственного и военного управления Украины. Более того, эти удары должны быть исключительно персонифицированы. Подписал боевой приказ об организации удара по объектам в России — получил «Искандер» в свой кабинет, утвердил план налета — по адресу подписанта прилетел «Калибр-ПЛ», разработал высотно-временной график удара — сугубо по личности автора пришелся удар КРВБ Х-555.
Только подобный подход позволит сократить налеты на российскую территорию до нуля, и причем в достаточно короткое время. Никакого другого средства образумить представителей военно-политического руководства Украины, похоже, не существует.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).