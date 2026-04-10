Daily Mail узнала об отъезде сына Байдена из США на фоне долга $17 млн

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, уехал из США за границу на фоне заявлений о долгах в размере $17 млн, пишет Daily Mail со ссылкой на документ, поданный его адвокатом Барри Коберном в суде в Вашингтоне по делу о его бывшей юридической фирме Winston & Strawn.

Источник: РБК

В документе прямо сказано: «Мистер Байден живет за границей» и утверждается, что он не может оплачивать юридические счета.

Адвокат Коберн также заявил суду, что Хантер Байден «неимущий» и не способен финансировать процесс, включая оплату экспертов и анализ материалов дела. По его словам, часть задолженности перед юристами «существенно превышает $50 тыс.».

Сам Хантер Байден в 2024 году заявлял, что его долг составляет около $17 млн, связывая его с юридическими расходами.

При этом в ноябре 2025 года он в интервью южноафриканскому подкастеру Джошуа Рубину говорил, что живет «между Кейптауном и США» и «влюблен в Кейптаун». Видео опубликовано на YouTube-канале Wide Awake.

Кроме того, в мае 2025 года Байдена-младшего видели в Кейптауне.

В апреле 2026 года его сестра Эшли Байден опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост с фотографиями с участием Хантера Байдена. Подпись гласила, что они с семьей праздновали Пасху в Санта-Инез (Santa Ynez), Калифорния.

