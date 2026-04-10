Политолог объяснил, чем опасно ядерное оружие у Украины

Если бы Киев имел ядерное оружие, то его нападение на Россию было бы неминуемым. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько, комментируя высказывание украинского президента Владимира Зеленского о стремлении Украины иметь ядерный арсенал.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Данную риторику Зеленского о ядерном оружии можно рассматривать как желание вовлечь НАТО в противостояние с Россией в самом непосредственном военном отношении. В данной ситуации сожаления Украины о потере такого вида вооружения — это прямая угроза в адрес РФ», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Безпалько отметил, что заявление Зеленского о необходимости иметь ядерное оружие является возвращением к мюнхенской риторике, которая стала поводом для начала специальной военной операции.

По словам эксперта, если бы Украина имела ядерные боеголовки, она бы воспользовалась ими против России.

Ранее в Европе осадили Владимира Зеленского за планы иметь ядерный арсенал. Евродепутат Фернан Картайзер в ответ на требование главы киевского режима вооружить его ядерным оружием заявил, что украинские власти не пользуются достаточным доверием, чтобы им можно было доверить оружие такой мощности.

