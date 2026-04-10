Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брюсселе закрыли центр беженцев «Голос Украины»

Источник: РБК

Украинский центр помощи беженцам «Голос Украины» (Ukrainian Voices Refugee Committee, UV-RC) в Брюсселе был закрыт после почти четырех лет работы из-за предписания о выселении, которое выдали региональные власти. Об этом сообщает Euractiv.

Как заявил координатор центра Павел Кошка, решение стало итогом затяжного политического кризиса в регионе, который 613 дней оставался без избранного правительства. По его словам, в этот период временная администрация сократила финансирование проекта в рамках бюджетных сокращений, после чего центр оказался не в состоянии покрывать расходы.

Центр, расположенный в европейском квартале Брюсселя, занимал восьмиэтажное здание, аренда и содержание которого финансировались властями региона. Ежегодный бюджет составлял около €800 тыс., ежемесячные расходы — порядка €30 тыс. В официальном письме о выселении причины решения подробно не раскрываются, при этом власти отмечают «несомненный успех» проекта.

UV-RC был создан в марте 2022 года после начала полномасштабного конфликта на Украине и работал в рамках программы ЕС по временной защите. За время работы центр оказал поддержку более чем 51 тыс. человек, включая юридическую, психологическую и социальную помощь.

Это уже третий переезд организации, пишет Euroactive. Теперь центр вновь вынужден искать новое помещение и источники финансирования.

Новая администрация Брюсселя, вступившая в должность 14 февраля 2026 года, пока не пересмотрела решение о закрытии.

