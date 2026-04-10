Президент Казахстана объявил о выборах в однопалатный парламент в августе

Выборы в однопалатный парламент в Казахстане впервые пройдут в конце лета 2026 года. Новый орган образовали после проведения референдума об обновлении Конституции.

Источник: РБК

Выборы в Курултай, новый однопалатный парламент республики, состоятся в Казахстане в августе 2026 года, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения ученых в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года», — сообщается в распространенном пресс-службой тексте выступления.

Президент уточнил, что заранее информирует о дате голосования, чтобы «партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании». Таким образом, у них будет около пяти месяцев на работу с избирателями.

Новая Конституция Казахстана вступает в силу 1 июля 2026 года. Она была одобрена на республиканском референдуме 15 марта, по данным Центризбиркома, явка составила 73,12%, а 87,15% голосовавших поддержали новый Основной закон.

Одним из ключевых новшеств Конституции станет замена двухпалатного парламента однопалатным. Новый законодательный орган будет включать 145 депутатов, избираемых исключительно на партийной основе.

