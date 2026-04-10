Суд приговорил экс-замминистра обороны Попова к 19 годам строгого режима

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего замминистра обороны Павла Попова к 19 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и органов самоуправления на срок 7 лет. Судья Артем Карпов признал его виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Попов также должен выплатить штраф в размере 85 млн руб. Также суд лишил его звания генерала армии и госнаград.
Суд постановил конфисковать у Попова денежные средства в сумме 45,6 млн. руб. в доход федерального бюджета.
Гражданский иск Министерства обороны о возмещении причиненного материального ущерба был удовлетворен частично. Судья принял решение взыскать с Попова, бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и экс- директора Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова солидарно 18,2 млн руб. Второй гражданский иск Минобороны о возмещении материального ущерба при трудоустройстве троих сотрудников удовлетворен полностью — Попов должен выплатить Министерству обороны 7,9 млн. руб.
Гражданский иск парка «Патриот» также был удовлетворен частично. С Попова, Шестерова и Ахмедова взыскали в солидарном порядке 6,7 млн. руб.
Суд также постановил взыскать в счет исполнения наказания и иных имущественных взысканий дом и нежилое помещение на общую сумму 10,6 млн. руб., а также денежные средства на сумму более 33 млн на счетах, часы на сумму в более 6 млн. руб. Карабин «Вепрь-308», паспорт на него и патроны — обратить в доход государства и передать в подразделение Росгвардии. Арест на имущество Попова и аффилированных с ним лиц судья Карпов оставил без изменения, обратив взыскание в счет исполнения штрафов Попова.
Адвокат Денис Сагач заявил РБК, что считает приговор мракобесием и обязательно будет его обжаловать.
Генерал армии вину не признал ни по одному из пунктов обвинения. Во время оглашения приговора он принимал участие в заседании по видеосвязи, ему разрешили не вставать во время оглашения в связи с состоянием здоровья.
В ходе прений гособвинитель запрашивал для Попова 22 года в колонии строгого режима и 130 млн руб. штрафа.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству военного прокурора, так как по его словам, в материалах дела содержатся данные, представляющие служебную тайну.
Суд установил, что в 2022—2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.
Следствие утверждало, что Попов, во время прогулки по парку, используя служебное положение, приказал подчиненным возвести на его участке такие же домики из калиброванного бревна, какие были построены для гостей на территории «Патриота». С помощью Шестерова и Ахмедова он организовал строительство на собственном участке в СНТ «Звезда» под Красногорском жилого двухэтажного дома, бани, жилого помещения, гаража, ограждения и установку системы видеонаблюдения. Помимо прочего, на выделенные для парка бюджетные средства были куплены мебель и сантехника.
По подсчетам Следственного комитета, общая сумма похищенных средств составила 25,8 млн руб.
«Патриот» — военно-патриотический парк, строительство которого было утверждено в 2013 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Официальное открытие парка состоялось в июне 2015 года.
Также, по данным следствия, в 2014—2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку на сумму более 45 млн руб. за покровительство при проведении строительных работ и содействие в получении госконтрактов. «Бамстройпуть» занималась строительством Национального центра управления обороной. Следствие установило, что гендиректор компании предоставил Попову в безвозмездное пользование квартиру на Фрунзенской набережной в Москве вблизи здания Минобороны, а также автомобиль Lexus LX 570.
Кроме того, по данным следствия, в 2020—2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн руб.
Павел Попов был арестован летом 2024 года через несколько дней после задержания бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.
Оба заключили досудебные соглашения, их дела были выделены в отдельные производства и рассматривались в особом порядке. В июле 2025 года Одинцовский гарнизонный суд приговорил Шестерова к шести годам лишения свободы, лишив его звания и госнаград, а также взыскав более 24 млн. руб. в качестве компенсации ущерба.
В августе 2025 года Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор и Ахмедову. Он получил пять лет лишения свободы, штраф в 300 тыс. руб., а также взыскание ущерба в размере 18,717 млн руб.
В мае 2025 года Павел Попов был госпитализирован из СИЗО «Лефортово», летом того же года, по словам его адвоката Дениса Сагача, бывший замминистра находился в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
В октябре Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела было завершено и материалы направлены в суд. 235-й гарнизонный военный суд начал его рассмотрение в ноябре прошлого года.
Павел Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. В 1978 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 1990-м — Общевойсковую академию ВС. Службу начинал в Группе советских войск в Германии, где в 1978—1986 годах занимал командные должности, затем командовал мотострелковым батальоном в Дальневосточном военном округе.
В 1990 году был переведен в войска гражданской обороны, где до 1993 года занимал должность начальника штаба — заместителя командира полка в Среднеазиатском военном округе. В 1993—1996 годах командовал 493-м отдельным механизированным полком гражданской обороны Восточно-Сибирского регионального центра МЧС России, руководя, в частности, ликвидацией последствий крупных катастроф — авиакатастроф под Междуреченском и Абаканом, а также землетрясения на Курилах. В дальнейшем возглавлял Восточно-Сибирский, а затем Сибирский региональные центры МЧС, координируя действия ведомств при чрезвычайных ситуациях, включая наводнение в Ленске в 2001 году и масштабные пожары в Читинской области в 2003-м.
В 2008—2013 годах занимал пост заместителя главы МЧС, работая сначала под руководством Сергея Шойгу, затем Владимира Пучкова, а в 2013 году перешел в Минобороны на должность помощника министра. С ноября 2013 по июнь 2024 года был заместителем министра обороны, курируя, в частности, создание Национального центра управления обороной, развитие информационных систем и научно-исследовательскую деятельность ведомства.
В июне 2024 года после смены руководства министерства был отправлен в отставку. Генерал армии, награжден государственными наградами, включая ордена Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
