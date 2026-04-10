Финский премьер заявил об отсутствии единства по ввозу ядерного оружия

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии будет расценено Кремлем как прямая угроза, на которую Москва будет вынуждена принять ответные меры. 5 марта Yle сообщила, что власти Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны в контексте членства Финляндии в НАТО и на фоне геополитической неопределенности в регионе.