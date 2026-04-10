Финский премьер заявил об отсутствии единства по ввозу ядерного оружия

«К сожалению, некоторые оппозиционные партии все еще хотят, чтобы ограничения остались в законодательстве», — сказал Орпо после встречи с лидерами парламентских партий, посвященной докладу о внешней политике и политике безопасности Финляндии.
Хотя некоторые оппозиционные партии недовольны решением об изменении законодательства о размещении ядерного оружия в стране, правительство считает важным внести поправки. Сомнительной инициативу счел и канцлер юстиции страны Янне Салминен, поскольку правительство не предоставило разъяснений о порядке ввоза ядерного оружия. Премьер-министр пообещал учесть его мнение наряду с замечаниями оппозиции при доработке законопроекта.
Орпо подчеркнул, что Финляндия поддерживает ядерное разоружение и не отказывается от соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и других международных обязательств, но «должна быть готова к внезапной кризисной ситуации».
6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии будет расценено Кремлем как прямая угроза, на которую Москва будет вынуждена принять ответные меры. 5 марта Yle сообщила, что власти Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны в контексте членства Финляндии в НАТО и на фоне геополитической неопределенности в регионе.