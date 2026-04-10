Песков: Кремль видел заявление Зеленского о согласии на пасхальное перемирие

«[Перемирие] носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи — это праздник для нашей страны, также для Украины, для украинцев, для украинского народа. Это первое. Второе: как мы неоднократно говорили и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира прочного. Устойчивого мира, и этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.