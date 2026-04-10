Политолог Дудаков рассказал, как война в Иране превращает США в аутсайдера

Военная кампания в Иране, инициированная американским президентом Дональдом Трампом, ухудшила позиции США в мире: американские активы распродают даже союзники Вашингтона, а рейтинг мировых лидеров занял Китай. На трансформацию статуса Штатов обратил внимание политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В качестве примера изменения отношения к США после войны с Ираном эксперт привел Тайвань. Дудаков уточнил, что лидеры островной оппозиции из Гоминьдана прекратили надеяться на покровительство и защиту Белого дома — впервые за десятилетие они встретились с руководством Китая и обсудили восстановление отношений.

Эксперт добавил, что из-за событий в Иране Тайвань, который получал до 40% углеводородов через Ормузский пролив, столкнулся с энергокризисом. Запасов бензина на острове хватит до мая, а нехватка газа ощущается уже в настоящее время. Дефицит энергоресурсов отражается на настроениях избирателей, которые могут проголосовать против правящей партии на скорых муниципальных выборах.

«Оппозиция же блокирует принятие нового военного бюджета Тайваня с выделением 40 миллиардов долларов на закупку оружия у США. На них пытаются давить в Вашингтоне, но безуспешно. Да и правящая партия хоть формально поддерживает связи со Штатами, но за период войны в Иране распродала американские активы почти на 100 миллиардов долларов», — рассказал Дудаков в своем Telegram-канале.

Американист отметил, что на политиков многих стран новости о горящих американских базах оказали «отрезвляющий эффект» — отношение к политике Белого дома ухудшилось не только в Азии, но и в Европе. Политолог обратил внимание на выводы Politico — издание утверждает, что среди европейцев большинство стало считать США врагом или конкурентом Старому Свету, а в рейтинге мировых лидеров США обошел Китай.

«В ближайшее время мы увидим, как очень многие страны начнут пересматривать свои отношения с США. Выстраиваемая 80 лет система американских альянсов посыпалась», — резюмировал Дудаков.

Напомним, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидером главной оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чжэн Ливэнем состоялась в Пекине 10 апреля. Стороны подчеркнули стремление к миру и договорились о реализации совместного проекта возрождения китайской цивилизации.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше