Глава РСПП напомнил об обещании бизнесмена сделать крупный взнос в бюджет

Источник: РБК

Один из бизнесменов, который принимал участие в закрытой встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса 26 марта, пообещал перечислить в федеральный бюджет значительную сумму. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — сказал он (цитата по ТАСС).

Однако Шохин не уточнил, кто из бизнесменов пообещал сделать взнос и какую сумму он предложил.

Глава РСПП отметил, что президент не призывал бизнесменов делать добровольные взносы в бюджет. «Президент сказал, что это личное дело каждого. Здесь никаких просьб со стороны президента и призывов не звучало. Но он сказал, что, конечно, нельзя ограничивать порывы душевные», — пояснил Шохин.

Путин провел традиционную закрытую встречу с бизнесом 26 марта. Она прошла после пленарного заседания в рамках 35-го съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Шохина, российский лидер и бизнесмены обсуждали регулирование искусственного интеллекта (ИИ), защиту прав предпринимателей, а также вопросы платформенной экономики.

