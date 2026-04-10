Глава РСПП напомнил об обещании бизнесмена сделать крупный взнос в бюджет

Один из бизнесменов, который принимал участие в закрытой встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса 26 марта, пообещал перечислить в федеральный бюджет значительную сумму. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — сказал он (цитата по ТАСС).
Однако Шохин не уточнил, кто из бизнесменов пообещал сделать взнос и какую сумму он предложил.
Глава РСПП отметил, что президент не призывал бизнесменов делать добровольные взносы в бюджет. «Президент сказал, что это личное дело каждого. Здесь никаких просьб со стороны президента и призывов не звучало. Но он сказал, что, конечно, нельзя ограничивать порывы душевные», — пояснил Шохин.
Путин провел традиционную закрытую встречу с бизнесом 26 марта. Она прошла после пленарного заседания в рамках 35-го съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По словам Шохина, российский лидер и бизнесмены обсуждали регулирование искусственного интеллекта (ИИ), защиту прав предпринимателей, а также вопросы платформенной экономики.
