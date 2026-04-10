Следствие запросило арест для журналиста «Новой газеты» Ролдугина

Следствие просит арестовать обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в Тверском районном суде.

Источник: РБК

О задержании Ролдугина стало известно накануне. Перед этом редакция «Новой газеты» сообщила, что в ее московском офисе проходят обыски.

С именем Ролдугина ТАСС и «РИА Новости» связали прошедшие накануне обыски в офисе «Новой газеты». Ролдугин — сооснователь газеты «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо «Собеседника» — признано Минюстом иноагентом). Журналиста после задержания отправили на допрос.

Собеседники госагентств в правоохранительных органах связали обыски с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

Материал дополняется.