Sky News узнал, как попытка реформы британской армии обернулась «фиаско»

Инициатива по реформе системы вооружения в Великобритании обернулась «фиаско», пишет Sky News. По словам источника, среди чиновников «царит сильное недовольство», никто не верит в успешность программы.

Источник: РБК

Многомиллионная инициатива по преобразованию системы вооружения и ведения боевых действий в Великобритании обернулась «фиаско». К такому выводу пришел телеканал Sky News после разговора с десятком источников в британском оборонном ведомстве.

Речь идет о работе National Armaments Director Group (NAD) — органа, ответственного за разработку и поставку вооружений британской армии. Еще до того, как структура начала работу, в Минобороны возникли споры о ее названии. Часть чиновников предлагали переименовать группу в Королевское управление вооружений (Royal Armaments Directorate), в том числе потому, что аббревиатура NAD стала поводом для насмешек, пишет Sky News.

В качестве еще одной проблемы, которая возникла на начальном этапе, телеканал указал на перебои с коммуникацией. Ведомство попыталось разослать по электронной почте 27 тыс. сотрудникам уведомления о новой структуре подчинения в рамках NAD Group. Рассылку пришлось срочно остановить из-за ошибок в данных. Исправленные письма сотрудники так и не получили, хотя группа официально начала работу 1 апреля. В Минобороны начали расследование, чтобы выяснить, что именно пошло не так.

«Создание NAD Group обернулось фиаско», — заявил один из источников Sky News в оборонном ведомстве. По его словам, среди госслужащих «царит сильное недовольство», никто не верит, что это работает, проводится много семинаров, но мало реальных действий".

Минобороны, обращает внимание Sky News, так и не опубликовало план закупок вооружений. Документ должен был выйти еще прошлой осенью вслед за Стратегическим оборонным обзором, но до сих пор не представлен. Как сообщает источник в правительстве, возможно, он появится в июне, но гарантий нет. Задержка связана с тем, что Минфин отказывается выделять дополнительные средства. Times в январе писала, что, согласно правительственным отчетам, дефицит финансирования министерства обороны может достичь 28 млрд фунтов в ближайшие четыре года.

