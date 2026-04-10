Sky News узнал, как попытка реформы британской армии обернулась «фиаско»

Минобороны, обращает внимание Sky News, так и не опубликовало план закупок вооружений. Документ должен был выйти еще прошлой осенью вслед за Стратегическим оборонным обзором, но до сих пор не представлен. Как сообщает источник в правительстве, возможно, он появится в июне, но гарантий нет. Задержка связана с тем, что Минфин отказывается выделять дополнительные средства. Times в январе писала, что, согласно правительственным отчетам, дефицит финансирования министерства обороны может достичь 28 млрд фунтов в ближайшие четыре года.