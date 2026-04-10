Следствие попросило арестовать обозревателя «Новой газеты» Ролдугина

«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после двух предупреждений от Роскомнадзора (РКН) из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Сайт газеты в России заблокирован по решению РКН, а осенью того же года издание лишили лицензии по решению суда.