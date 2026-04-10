Следствие попросило арестовать обозревателя «Новой газеты» Ролдугина

Следствие попросило суд отправить под стражу обозревателя «Новой газеты» и сооснователя газеты «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо «Собеседника» — признано Минюстом иноагентом) Олега Ролдугина. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ролдугину меры пресечения в виде содержания под стражей», — пояснили в суде.
Накануне в редакции «Новой газеты» прошли обыски, оттуда забрали технику и документы. Позднее издание сообщило о задержании Ролдугина по подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 272.1 Уголовного кодекса (незаконные использование и хранение компьютерной информации).
Источники ТАСС и «РИА Новости» подтвердили, что обыски связаны с делом в отношении Ролдугина о незаконном использовании персональных данных. Агентства сообщали, что журналиста задержали и допросили.
«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после двух предупреждений от Роскомнадзора (РКН) из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Сайт газеты в России заблокирован по решению РКН, а осенью того же года издание лишили лицензии по решению суда.
Летом 2023 года по решению Генпрокуратуры деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») была признана нежелательной в России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками издания.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.