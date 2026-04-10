СМИ: поводом для выхода США из НАТО станет столкновение Турции и Израиля в Сирии

Бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в четверг предположил, что может стать для США поводом для выхода из Североатлантического альянса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Кента, выход США из НАТО будет направлен не на то, чтобы избежать иностранных конфликтов, а на то, чтобы встать на сторону Израиля в возможном будущем столкновении с Турцией в Сирии, сообщает турецкое издание Turkiye Today. В посте в соцсети Х Кент написал:

К сожалению, выход из НАТО не поможет избежать внешних обязательств. Мы выйдем из НАТО, чтобы встать на сторону Израиля, когда Турция и Израиль в итоге столкнутся в Сирии.

Джо Кент
экс-глава Национального контртеррористического центра США

Он добавил, что это случится после того, как США «помогли свергнуть светское правительство Сирии и назначили президентом бывшего лидера “Аль-Каиды”/ИГИЛ*».

Кроме того, Кент призвал Белый дом прекратить «играть в поджигателей и пожарных» на Ближнем Востоке, отметив, что «это того не стоит».

Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов по поводу угрозы президента США Дональда Трампа пересмотреть место Вашингтона в альянсе.

* Обе организации признаны террористическими, их деятельность не территории РФ запрещена

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше