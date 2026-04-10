Трамп увидел «подлое» нарушение Ираном условий перемирия

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде пройдут 11 апреля. Стороны уже представили позиции. Вашингтон выдвинул программу, где говорится о снятии санкций и открытии пролива. Тегеран в ответ представил план, требующий контроля над проливом и прекращения всех военных операций в регионе.