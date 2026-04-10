Трамп увидел «подлое» нарушение Ираном условий перемирия

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении условий мирного соглашения и потребовал срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив. Публикации он разместил в Truth Social.
«Появились сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, Им лучше не делать этого, а если делают, то лучше немедленно прекратить», — написал Трамп.
В другом сообщении американский лидер подчеркнул, что Иран «делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы подлой» по обеспечению прохода нефти через водную артерию. «Это не то соглашение, которое у нас есть», — добавил он.
Блокада Ормузского пролива привела к скачку цен на энергоносители и нарушению поставок. Цены на нефть с начала конфликта выросли на 50%, с начала года — примерно на 80%
Как писал AFP, согласно условиям двухнедельного перемирия, Иран должен был открыть пролив для судоходства. Однако, по данным морского трекинга, через пролив прошли лишь 10 судов, а движение остается на уровне менее 10% от нормальных объемов.
Переговоры между США и Ираном в Исламабаде пройдут 11 апреля. Стороны уже представили позиции. Вашингтон выдвинул программу, где говорится о снятии санкций и открытии пролива. Тегеран в ответ представил план, требующий контроля над проливом и прекращения всех военных операций в регионе.
