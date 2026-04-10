Книгу Ходорковского внесли в перечень экстремистских материалов

Книга «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов) внесена в перечень экстремистских материалов. Это следует из списка экстремистских материалов на сайте Минюста.
Решение о признании книги Ходорковского экстремистским материалом принял Московский городской суд 6 февраля этого года.
Книга попала в список экстремистских материалов 10 апреля. Как передает ТАСС, в ходе рассмотрения иска сообщалось, что книга находится в свободном доступе в интернете, формирует негативное отношение к действующей власти и побуждает читателей к ее смене «способами, не исключающими насильственные», что противоречит российскому законодательству.
Михаил Ходорковский заочно арестован в России. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ходорковский находится в розыске с января 2024 года. Экс-глава ЮКОСа проходит и по другим делам. Одно из них заведено по статьям о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества. Кроме того, он объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
