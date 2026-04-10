Эксперт раскрыл главную цель визита Чжэн Ливэнь в Китай

Эксперт обратил внимание на символичный характер поездки — Чжэн Ливэнь стала первым за последние десять лет оппозиционным лидером Тайваня, побывавшем на материке.
Сегодня Гоминьдану важно показать, что он является той политической силой, которая может выстраивать диалог с материковым Китаем.
По словам Федотова, особую актуальность этот визит имеет и в преддверии местных выборов на Тайване, которые пройдут осенью 2026 года, и при подготовке к всеобщим выборам главы администрации Тайваня в 2028 году.
Аналитик напомнил, что Гоминьдан стал оппозиционной партией после того, как к власти на Тайване пришла Демократическая прогрессивная партия (ДПП) в 2016 году. Федотов также обратил внимание на тот факт, что ДПП не признает «консенсус 1992 года», который в том числе включает в себя принцип «одного Китая». А именно эта позиция партии привела к значительному ухудшению отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива.
Более того, встреча с Си Цзиньпином важна непосредственно для самой Чжэн Ливэнь, которой необходимо сформировать образ лидера, способного вести диалог с Пекином, считает Федотов.
Комментируя вопрос об отношении Гоминьдана к военным закупкам в США, эксперт отметил, что партия не выступает категорически против этого, а скорее оспаривает объем поставок.
В парламенте острова сейчас ведется активная дискуссия по законопроекту о выделении дополнительных средств в размере 40 млрд долларов, значительную часть которых планируется направить на закупку современных военных систем в США. Демократическая прогрессивная партия, активно продвигающая эту инициативу, не сможет принять законопроект без согласия Гоминьдана, который вместе с небольшой Тайваньской народной партией сформировал большинство в парламенте.
Вопрос военных закупок важен в контексте встречи с Си Цзиньпином, но не думаю, что он был ключевым.
В пятницу, 10 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин принял лидера Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Пекин не впервые приглашает к себе представителей этой партии, однако ни один действующий лидер Гоминьдана не встречался с Си Цзиньпином с 2016 года.