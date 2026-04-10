Адвокат экс-замминистра обороны Попова назвал приговор «мракобесием»

Адвокат экс-замминистра обороны России Павла Попова Денис Сагач заявил РБК, что считает приговор суда «мракобесием» и обязательно будет его обжаловать.
10 апреля 235-й гарнизонный военный суд признал Попова виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
Экс-заминистра приговорили к 19 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и органов самоуправления на срок 7 лет. Его также обязали выплатить штраф в размере 85 млн и лишили звания генерала армии и госнаград. Кроме того, суд постановил конфисковать у Попова денежные средства в сумме 45,6 млн. руб. в доход федерального бюджета.
Попова задержали в августе 2024 года. По данным следствия, отвечая за обслуживание парка «Патриот», генерал обогащался за счет этого учреждения: в частности, принуждал бизнес, работавший с этим объектом, ремонтировать свое личное жилье.
«Патриот» — военно-патриотический парк, строительство которого было утверждено в 2013 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Официальное открытие парка состоялось в июне 2015 года.
Бывший замглавы Минобороны не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Судебный процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству военного прокурора.
