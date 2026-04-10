Вэнс сообщил, что Трамп дал «четкие указания» для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал указания американской делегации для предстоящих переговоров с иранской стороной, сообщил журналистам вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс, его речь транслировал канал APT.
«Президент дал нам достаточно четкие указания», — сообщил Вэнс.
Он также добавил, что у делегации оптимистичные ожидания по предстоящим переговорам. «Если в переговорах Иран покажет положительные намерения, мы готовы протянуть им руку помощи», — отметил вице-президент.
Встреча делегаций США и Ирана пройдет 10 апреля в Исламабаде. По словам пресс-секретаря американского президента Кэролайн Левитт, переговорную группу США возглавит Вэнс, в нее также войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Вашингтон будет требовать от Ирана прекратить обогащение урана. По словам Вэнса, Трамп говорил о возможном ослаблении санкций против Тегерана и об экономическом сотрудничестве стран. Однако это произойдет, если иранцы твердо откажутся от планов по разработке ядерного оружия. «Откровенно говоря, у президента сейчас все козыри на руках. У нас есть серьезные рычаги давления. У нас есть множество вещей, которые мы можем сделать», — отметил вице-президент.
