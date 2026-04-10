Вэнс сообщил, что Трамп дал «четкие указания» для переговоров с Ираном

Вашингтон будет требовать от Ирана прекратить обогащение урана. По словам Вэнса, Трамп говорил о возможном ослаблении санкций против Тегерана и об экономическом сотрудничестве стран. Однако это произойдет, если иранцы твердо откажутся от планов по разработке ядерного оружия. «Откровенно говоря, у президента сейчас все козыри на руках. У нас есть серьезные рычаги давления. У нас есть множество вещей, которые мы можем сделать», — отметил вице-президент.