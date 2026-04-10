Press TV узнал, из-за чего Иран пригрозил США выйти из переговоров

По данным источника, после ударов по Ливану, нанесенных в среду, Тегеран поставил прекращение атак по Бейруту условием участия в «временных переговорах» о прекращении огня с США, которые проходят в Пакистане. Источник утверждает, что из‑за продолжающихся обстрелов поездка иранской делегации в Исламабад несколько раз откладывалась.
Как отмечает Press TV, США после угрозы Ирана убедили Израиль остановить удары по Бейруту. По словам собеседника телеканала, дальнейшее продолжение контактов будет зависеть от того, воздержится ли Израиль от атак на Бейрут и южный пригород Дахия.
Материал дополняется.
