Press TV узнал, из-за чего Иран пригрозил США выйти из переговоров

По данным источника, после ударов по Ливану, нанесенных в среду, Тегеран поставил прекращение атак по Бейруту условием участия в «временных переговорах» о прекращении огня с США, которые проходят в Пакистане. Источник утверждает, что из‑за продолжающихся обстрелов поездка иранской делегации в Исламабад несколько раз откладывалась.