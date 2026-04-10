Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внука писателя Алексея Толстого признали иноагентом

Иноагентами также признали проект «Татар Шурасы», активистов и общественных деятелей Романа Удота, Василия Матенова, Ризвана Кубакаева и Лилию Вежеватову.

Источник: РБК

Минюст обновил реестр иностранных агентов и включил в него пять человек, включая филолога и историка Ивана Толстого, внука писателя Алексея Толстого. Полный реестр размещен на сайте ведомства.

Также иноагентами признаны:

экс-сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (включено в реестр иностранных агентов) Роман Удот;

активист Василий Матенов;

общественный деятель Ризван Кубакаев;

активистка Лилия Вежеватова;

проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).

«И. Н. Толстой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — сказано в обосновании. По данным Минюста, он контактирует с организацией, включенной в перечень нежелательных и проживает за пределами России.

Иван Никитич Толстой — российский филолог, историк литературы, эссеист, радиожурналист, сценарист и телеведущий, является внуком писателя Алексея Толстого. Родился в 1958 году в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике, учителем и преподавателем в ряде вузов, вел спецкурсы по Набокову в СПбГУ и по источниковедению в Карловом университете. Был редактором журнала «Звезда», а также работал в европейском издании «Русская мысль» и сотрудничал с Радио «Свобода» (радиостанция внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана в России нежелательной организацией) с конца 1980-х, с 1995 года является его штатным сотрудником в Праге. Специализируется на истории эмиграции и холодной войны.

Единый реестр Минюст ведет с 1 декабря 2022 года, объединив прежние списки некоммерческих организаций (НКО), физлиц, СМИ-иноагентов и незарегистрированных объединений.

Иностранный агент — это лицо или организация, получающие, по мнению властей, поддержку из-за рубежа и способные влиять на общественное мнение или ситуацию в стране. Статус иноагента, по действующим правилам, связан с ограничениями, включая запрет на просветительские и образовательные мероприятия, лишение налоговых льгот и повышенную ставку НДФЛ в 30% для доходов.

