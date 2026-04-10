Внука писателя Алексея Толстого признали иноагентом

Минюст обновил реестр иностранных агентов и включил в него пять человек, включая филолога и историка Ивана Толстого, внука писателя Алексея Толстого. Полный реестр размещен на сайте ведомства.
Также иноагентами признаны:
экс-сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (включено в реестр иностранных агентов) Роман Удот;
активист Василий Матенов;
общественный деятель Ризван Кубакаев;
активистка Лилия Вежеватова;
проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).
«И. Н. Толстой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — сказано в обосновании. По данным Минюста, он контактирует с организацией, включенной в перечень нежелательных и проживает за пределами России.
Иван Никитич Толстой — российский филолог, историк литературы, эссеист, радиожурналист, сценарист и телеведущий, является внуком писателя Алексея Толстого. Родился в 1958 году в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике, учителем и преподавателем в ряде вузов, вел спецкурсы по Набокову в СПбГУ и по источниковедению в Карловом университете. Был редактором журнала «Звезда», а также работал в европейском издании «Русская мысль» и сотрудничал с Радио «Свобода» (радиостанция внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана в России нежелательной организацией) с конца 1980-х, с 1995 года является его штатным сотрудником в Праге. Специализируется на истории эмиграции и холодной войны.
Единый реестр Минюст ведет с 1 декабря 2022 года, объединив прежние списки некоммерческих организаций (НКО), физлиц, СМИ-иноагентов и незарегистрированных объединений.
Иностранный агент — это лицо или организация, получающие, по мнению властей, поддержку из-за рубежа и способные влиять на общественное мнение или ситуацию в стране. Статус иноагента, по действующим правилам, связан с ограничениями, включая запрет на просветительские и образовательные мероприятия, лишение налоговых льгот и повышенную ставку НДФЛ в 30% для доходов.
