Внука писателя Алексея Толстого признали иноагентом

Иван Никитич Толстой — российский филолог, историк литературы, эссеист, радиожурналист, сценарист и телеведущий, является внуком писателя Алексея Толстого. Родился в 1958 году в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике, учителем и преподавателем в ряде вузов, вел спецкурсы по Набокову в СПбГУ и по источниковедению в Карловом университете. Был редактором журнала «Звезда», а также работал в европейском издании «Русская мысль» и сотрудничал с Радио «Свобода» (радиостанция внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана в России нежелательной организацией) с конца 1980-х, с 1995 года является его штатным сотрудником в Праге. Специализируется на истории эмиграции и холодной войны.